Рождаемость в РФ упала до уровня 2007 года

В ушедшем году в России резко снизилась рождаемость. Такие показатели последний раз были десять лет.

Росстат опубликовал данные по естественному движению населения, из которых следует, что в 2017 году в стране появились на свет 1,6899 млн россиян. Если сравнивать с 2016 годом, число снизилось почти на 11%.

Последний раз такой низкий показатель был зафиксирован в 2007 году, когда в России родились 1,6101 граждан. За последние 10 лет это самый низкий показатель рождаемости, указано в службе статистики.

Всего же в 2017 году умерли 134,4 тысячи человек, хотя за год этого был отмечен прирост населения почти на 5,5 тысяч человек.