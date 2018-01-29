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Константин Большаков
29 Января, 2018 16:27
Рождаемость в РФ упала до уровня 2007 года
Новорождённый.
Источник: habinfo.ru
Москва, 29 Января - DIXINEWS.
В ушедшем году в России резко снизилась рождаемость. Такие показатели последний раз были десять лет.
Росстат опубликовал данные по естественному движению населения, из которых следует, что в 2017 году в стране появились на свет 1,6899 млн россиян. Если сравнивать с 2016 годом, число снизилось почти на 11%.
Последний раз такой низкий показатель был зафиксирован в 2007 году, когда в России родились 1,6101 граждан. За последние 10 лет это самый низкий показатель рождаемости, указано в службе статистики.
Всего же в 2017 году умерли 134,4 тысячи человек, хотя за год этого был отмечен прирост населения почти на 5,5 тысяч человек.
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