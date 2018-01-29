Власть

Константин Большаков
29 Января, 2018 15:10

Песков призвал не бояться «кремлёвского доклада»

Дмитрий Песков.
Источник: antimaidan.ru
#Кремль

#Песков

#санкции
Москва, 29 Января - DIXINEWS.

Сегодня в США должны обнародовать так называемый «кремлёвский доклад». Этот документ предусматривает расширение санкций в отношении россиян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «кремлёвский доклад» не нужно считать очередной санкционной волной.

- Публикация списка ничего не означает, - сказал Песков, говоря о возможном зеркальном ответе Москвы. - В Кремле считают публикацию документа прямой и очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России.

Напомним, разработкой «кремлёвского доклада» занимается Министерство финансов США. По данным американских СМИ, в список могут войти до 400 россиян, близких к руководству РФ.

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