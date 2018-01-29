Экономика

Константин Большаков
29 Января, 2018 12:22

Минтруд назвал число безработных в России

Безработные граждане.
Источник: news.bigmir.net
#безработица

#вакансии

#Минтруд
Москва, 29 Января - DIXINEWS.

Министерство труда РФ продолжает наблюдение за рынком труда в субъектах страны. В ведомстве также назвали число официально зарегистрированных безработных.

По данным Минтруда, их количество составляет порядка 765 тысяч человек, что больше на 2,4% по сравнению с данными, полученными в период с 17 по 24 января.

Так, снизилось число безработных в Калмыкии, Кировской, Ростовской и Магаданской областях. Не изменилась численность в Ингушетии и Пензенской области.

- В 79 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Мордовия, Крым, Сахалинской, Омской, Курской, Липецкой, Севастополе, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, Еврейской автономной области, - отметили в пресс-службе Минтруда.

При этом в органах занятости заявлено 1,4 млн вакансий.

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