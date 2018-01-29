|
Константин Большаков
29 Января, 2018 10:53
Роспотребнадзор сообщил об опасном вирусе в Турции
Лихорадка Зика.
Источник: basica.etc.br
Москва, 29 Января - DIXINEWS.
Специалисты Роспотребнадзора предупредили российских туристов о появлении опасного заболевания в Турции. Далее оно будет только распространяться.
В причерноморских провинциях Турции (северо-восток страны) появились переносчики лихорадки Зика - опаснейшего заболевания, от которого до сих пор не существует вакцины.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, переносят заболевание комары, и найдены они были в Артвине, Ризе и Трабзоне. По прогнозам специалистов, болезнь будет распространяться в центральные районы Турции.
- Несмотря на то, что турецкие власти предпринимают меры по сдерживанию распространения переносчиков заболевания, Роспотребнадзор просит учитывать ситуацию с вирусом при планировании поездок в эту страну, - заявили в ведомстве.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия