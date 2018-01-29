Роспотребнадзор сообщил об опасном вирусе в Турции

Специалисты Роспотребнадзора предупредили российских туристов о появлении опасного заболевания в Турции. Далее оно будет только распространяться.

В причерноморских провинциях Турции (северо-восток страны) появились переносчики лихорадки Зика - опаснейшего заболевания, от которого до сих пор не существует вакцины.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, переносят заболевание комары, и найдены они были в Артвине, Ризе и Трабзоне. По прогнозам специалистов, болезнь будет распространяться в центральные районы Турции.

- Несмотря на то, что турецкие власти предпринимают меры по сдерживанию распространения переносчиков заболевания, Роспотребнадзор просит учитывать ситуацию с вирусом при планировании поездок в эту страну, - заявили в ведомстве.