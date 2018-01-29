Здоровье

Константин Большаков
29 Января, 2018 10:53

Роспотребнадзор сообщил об опасном вирусе в Турции

Лихорадка Зика.
Источник: basica.etc.br
#Турция

#Роспотребнадзор

#Лихорадказика
Москва, 29 Января - DIXINEWS.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили российских туристов о появлении опасного заболевания в Турции. Далее оно будет только распространяться.

В причерноморских провинциях Турции (северо-восток страны) появились переносчики лихорадки Зика - опаснейшего заболевания, от которого до сих пор не существует вакцины.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, переносят заболевание комары, и найдены они были в Артвине, Ризе и Трабзоне. По прогнозам специалистов, болезнь будет распространяться в центральные районы Турции.

- Несмотря на то, что турецкие власти предпринимают меры по сдерживанию распространения переносчиков заболевания, Роспотребнадзор просит учитывать ситуацию с вирусом при планировании поездок в эту страну, - заявили в ведомстве.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Эрдоган проверил турецкие войска на границе с Сирией
В аэропорту Ганновера произошла стычка сторонников Эрдогана с курдами
Сирия объявила о готовности к войне с Турцией
Читайте в рубрике:
Минпромторг: Цены на жизненно необходимые лекарства не будут повышены
Эксперт рассказал, сколько россиян умирают от алкоголя каждый год
В МЧС рассказали, как выжить в 50-градусные морозы

Число жертв страшного пожара в подмосковном Красногорске увеличилось до четырех человек
Прямая трансляция заседания Комитета Совета Федерации по международным делам
Красочным парадом гондол открылся Венецианский карнавал
На Кубани школьницы устроили скандальную фотосессию у вечного огня
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Казани организуют некропольный туризм с экскурсиями на кладбища
Нижний Новгород, 29 Января, 19:00.
Нижегородский пианист Даниил Трифонов получил "Грэмми"
Воронеж, 29 Января, 18:00.
В Воронеже может появиться должность нового заместителя мэра
Волгоград, 29 Января, 17:00.
Над Волгоградом водрузили Знамя Победы в честь 75-летия Сталинградской битвы
Москва, 29 Января, 16:27.
Рождаемость в РФ упала до уровня 2007 года
Пермь, 29 Января, 15:21.
Соглашение о сотрудничестве в сфере блокчейн подпишут в Пермском крае
Москва, 29 Января, 15:10.
Песков призвал не бояться «кремлёвского доклада»
Пермь, 29 Января, 13:28.
Пермские школьники смогут совместить образование и спорт
Российская Федерация, 29 Января, 13:24.
На Олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов
США, 29 Января, 12:42.
США усовершенствовал крупнейшую неядерную бомбу GBU-57
Москва, 29 Января, 12:22.
Минтруд назвал число безработных в России
Екатеринбург, 29 Января, 12:00.
В Свердловской области добыли уникальный изумруд весом 1,6 кг
Загрузка...
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия