Экономика

Константин Большаков
29 Января, 2018 09:54

Беларусь снизит экспорт продукции в РФ

Продукция из Беларуси в Москве.
Источник: ugorizont.ru
#экспорт

#сельскоехозяйство

#Беларусь
Минск, 29 Января - DIXINEWS.

Власти Беларуси намерены расширять рынок для своих поставок. В связи с этим объём продукции в Россию снизится.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Маринич в интервью местному телеканалу заявил, что страна уменьшит объём экспортных поставок продукции в Российскую Федерацию. По словам господина Маринича, в прошлом году РФ все ещё оставалась основным рынком сбыта.

- Идёт работа по диверсификации рынков, - сказал Леонид Маринич. - Раньше мы поставляли в Россию 97% экспорта, сегодня - 91,4%.

Это позволит Беларуси не зависеть от одной страны. Уже сегодня государство экспортирует собственную продукцию в 70 стран. В прошлом году Минск сумел выручить порядка 5 млрд долларов на экспорте.

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