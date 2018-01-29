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Константин Большаков
29 Января, 2018 09:54
Беларусь снизит экспорт продукции в РФ
Продукция из Беларуси в Москве.
Источник: ugorizont.ru
Минск, 29 Января - DIXINEWS.
Власти Беларуси намерены расширять рынок для своих поставок. В связи с этим объём продукции в Россию снизится.
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Маринич в интервью местному телеканалу заявил, что страна уменьшит объём экспортных поставок продукции в Российскую Федерацию. По словам господина Маринича, в прошлом году РФ все ещё оставалась основным рынком сбыта.
- Идёт работа по диверсификации рынков, - сказал Леонид Маринич. - Раньше мы поставляли в Россию 97% экспорта, сегодня - 91,4%.
Это позволит Беларуси не зависеть от одной страны. Уже сегодня государство экспортирует собственную продукцию в 70 стран. В прошлом году Минск сумел выручить порядка 5 млрд долларов на экспорте.
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