Происшествия

София Познышева
29 Января, 2018 07:46

Четвёртые сутки длится операция по поиску судна «Восток» в Японском море

Рыболовецкое судно «Восток».
Источник: DixiNews
#спасатели

#поискирыбаков

#экипаж
За рубежом, 29 Января - DIXINEWS.

Представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток» сообщил о результатах поисковой операции на 28 января. Утром в воскресенье к группе спасателей присоединился самолёт-амфибия Министерства чрезвычайных ситуаций Бе-200.

В ночь с 27 на 28 января судами «Спасатель Заборщиков», «Кунашир», «Вектор», участвующими в операции, были обнаружены два плота в борта «Востока», на которых, как сообщается, людей не было. Погода в районе проведения спасательной операции улучшилась, что может положительно повлиять на её исход.

Напомним, сигнал бедствия был подан с борта судна «Восток» в Японском море 25 января. На борту находились двадцать членов экипажа.

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