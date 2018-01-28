США усовершенствовал крупнейшую неядерную бомбу GBU-57

Пресс-секретарь военно-воздушных сил США капитан Эмили Грабовски сообщила, что вскоре на вооружение ВВС Штатов поступит модернизированный вариант противобункерной бомбы GBU-57, прозванной «матерью всех бомб».

Противобункерная авиабомба нового образца будет обладать улучшенными характеристиками, такими как проникновение на большую в сравнении с предыдущими показателями глубину и нанесение более значительных повреждений цели.

Бомба GBU-57, сообщил Пентагон, вероятно, может быть использована в противостоянии США с Северной Кореей или Ираном.