На Олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов

Глава делегации российских атлетов-олимпийцев на Олимпиаде в Пхенчхане Станислав Поздняков сообщил о том, что Международный олимпийский комитет принял решение допустить к участию в Играх 169 спортсменов из РФ. Подтверждением тому стала их официальная регистрация в системе МОК и доступ к получению аккредитации.

Ранее, уже 25 января, Олимпийски комитет России опубликовал список атлетов, которые попали в заявку отечественной команды. В этом списке оказались фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва, шорт-трекист Семён Елистратов, чемпионы в санном спорте Семён Павличенко и Роман Репилов.

Однако в Международном комитете по-прежнему не одобрили заявку на участие в Играх шорт-трекиста Виктора Ан, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.