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София Познышева
29 Января, 2018 13:24
На Олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов
Олимпиада в Пхенчхане.
Источник: DixiNews
Российская Федерация, 29 Января - DIXINEWS.
Глава делегации российских атлетов-олимпийцев на Олимпиаде в Пхенчхане Станислав Поздняков сообщил о том, что Международный олимпийский комитет принял решение допустить к участию в Играх 169 спортсменов из РФ. Подтверждением тому стала их официальная регистрация в системе МОК и доступ к получению аккредитации.
Ранее, уже 25 января, Олимпийски комитет России опубликовал список атлетов, которые попали в заявку отечественной команды. В этом списке оказались фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва, шорт-трекист Семён Елистратов, чемпионы в санном спорте Семён Павличенко и Роман Репилов.
Однако в Международном комитете по-прежнему не одобрили заявку на участие в Играх шорт-трекиста Виктора Ан, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.
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