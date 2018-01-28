Спорт

София Познышева
29 Января, 2018 13:24

На Олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов

Олимпиада в Пхенчхане.
Источник: DixiNews
#олимпиада2018

#спортсмены

#Олимпийскиеигры
Российская Федерация, 29 Января - DIXINEWS.

Глава делегации российских атлетов-олимпийцев на Олимпиаде в Пхенчхане Станислав Поздняков сообщил о том, что Международный олимпийский комитет принял решение допустить к участию в Играх 169 спортсменов из РФ. Подтверждением тому стала их официальная регистрация в системе МОК и доступ к получению аккредитации.

Ранее, уже 25 января, Олимпийски комитет России опубликовал список атлетов, которые попали в заявку отечественной команды. В этом списке оказались фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва, шорт-трекист Семён Елистратов, чемпионы в санном спорте Семён Павличенко и Роман Репилов.

Однако в Международном комитете по-прежнему не одобрили заявку на участие в Играх шорт-трекиста Виктора Ан, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

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