|
Станислав Сикорский
28 Января, 2018 17:05
Клинцевич посоветовало Варшаве следить за национализмом в Польше вместо обвинений против РФ
Франц Клинцевич.
Источник: DixiNews
Москва, 28 Января - DIXINEWS.
Российский государственный деятель Франц Клинцевич, занимающий в настоящее время должность первого зампреда комитета обороны и безопасности Совета Федерации, ответил польскому правительству на заявления об "угрозе" Москвы.
Соответствующее заявление чиновник опубликовал на своей странице в Facebook. По его мнению, польским властям прежде всего стоило бы беспокоиться относительно изобилия националистических настроений в стране.
"Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии", - подчеркнул Клинцевич.
Также он отметил, что Москва не дала ровным счётом ни одного повода для заявлений от польского премьера Матеуша Моравецкого относительно угрозы. Высказывания о том, что наибольшей угрозой для Польши выступает Россия не сказываются позитивно на взаимоотношениях государств.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия