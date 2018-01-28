Клинцевич посоветовало Варшаве следить за национализмом в Польше вместо обвинений против РФ

Российский государственный деятель Франц Клинцевич, занимающий в настоящее время должность первого зампреда комитета обороны и безопасности Совета Федерации, ответил польскому правительству на заявления об "угрозе" Москвы.

Соответствующее заявление чиновник опубликовал на своей странице в Facebook. По его мнению, польским властям прежде всего стоило бы беспокоиться относительно изобилия националистических настроений в стране.

"Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии", - подчеркнул Клинцевич.

Также он отметил, что Москва не дала ровным счётом ни одного повода для заявлений от польского премьера Матеуша Моравецкого относительно угрозы. Высказывания о том, что наибольшей угрозой для Польши выступает Россия не сказываются позитивно на взаимоотношениях государств.