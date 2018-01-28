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Станислав Сикорский
28 Января, 2018 16:25
Основатель IKEA ушел из жизни после непродолжительной болезни
Основатель IKEA Ингвар Кампрад.
Источник: DixiNews
За рубежом, 28 Января - DIXINEWS.
На 92-м году жизни скончался шведский бизнесмен Ингвар Кампрад, известный миру прежде всего в качестве основателя компании IKEA. Смерть зафиксирована в субботу, 27 января.
Соответствующую информацию обнародовали официальные представители IKEA в воскресенье, 28 января. Кончине предпринимателя предшествовала непродолжительная болезнь. Он ушёл из жизни в собственном доме.
"Мы оплакиваем кончину нашего основателя и дорогого друга Ингвара. Мы будем ценить его наследие, а его чутье, позволившее сделать ежедневную жизнь людей лучше, будет вести нас вперед и вдохновлять", - цитирует пресс-служба компании заявление президента Джеспера Бродина.
Стоит отметить, что IKEA Кампрад основал в 17-летнем возрасте. При этом он не занимался непосредственной деятельностью в деятельности фирмы, будучи старшим советником, с 1988 года.
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