Политика

София Познышева
28 Января, 2018 09:16

Испанский суд не позволит Пучдемону вступить в права главы Каталонии дистанционно

Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон.
Источник: DixiNews
#Испания

#Каталония

#референдум
За рубежом, 28 Января - DIXINEWS.

Конституционный суд Испании не одобрил предложение сторонников Карлеса Пучдемона разрешить экс-лидеру Каталонии вступить в должность главы автономии в случае победы на выборах без его личного присутствия. Такое предложение было выдвинуто в связи с тем, что на территории Испании действует ордер на его арест.

Власти Испании настаивают на личном присутствии Пучдемона, который в данный момент находится в Бельгии, на дебатах в парламенте.

Также Совет министров одобрил направление жалобы в Конституционный суд по факту выдвижения Пучдемона на пост главы Каталонии, в связи с тем, что имеется ордер на арест политика. Однако Государственный совет не нашёл основания для отстранения Пучдемона от выборов.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании
Около миллиона человек вышло на демонстрацию в Барселоне
В Каталонии одобрен закон о референдуме за независимость
Читайте в рубрике:
РФ и США пришли к консенсусу относительно движения арктических судов
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Йемену
Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение

Генштаб Турции отчитался о первых успехах ВВС в Африне
США признали "Панцирь-С" идеальным оружием
Массовый флешмоб в поддержку танцующих курсантов
120 лет со дня рождения режиссера Сергея Эйзенштейна
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Испанский суд не позволит Пучдемону вступить в права главы Каталонии дистанционно
Москва, 28 Января, 08:36.
В частных автобусах столицы может появиться Wi-Fi
Санкт-Петербург, 28 Января, 07:46.
В Петербурге прошли мероприятия, посвящённые годовщине снятия блокады
Москва, 28 Января, 07:39.
В Москве появится памятник героям сопротивления в концлагерях
Ростов-на-Дону , 28 Января, 06:41.
Во время Чемпионата мира по футболу в Ростове заморозят все стройки
Нижний Новгород, 27 Января, 17:00.
Из Нижнего Новгорода за неделю вывезли рекордный объём снега
Волгоград, 27 Января, 15:00.
На Масленицу в Волгограде состоится конкурс кукол с призами
За рубежом, 27 Января, 13:26.
В правительстве Германии антироссийские санкции окрестили "мертвой лошадью"
Березники, 27 Января, 13:20.
В Березниках начнёт работать выставка «Отражение мастерства»
Самара, 27 Января, 12:01.
Из Самары в Петербург станут ходить комфортабельные поезда
Новосибирск, 27 Января, 12:00.
Молодёжное правительство учредят в Новосибирской области
Челябинск, 27 Января, 09:13.
Занятия в челябинских школах полностью возобновились
Загрузка...
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия