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София Познышева
28 Января, 2018 09:16
Испанский суд не позволит Пучдемону вступить в права главы Каталонии дистанционно
Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон.
Источник: DixiNews
За рубежом, 28 Января - DIXINEWS.
Конституционный суд Испании не одобрил предложение сторонников Карлеса Пучдемона разрешить экс-лидеру Каталонии вступить в должность главы автономии в случае победы на выборах без его личного присутствия. Такое предложение было выдвинуто в связи с тем, что на территории Испании действует ордер на его арест.
Власти Испании настаивают на личном присутствии Пучдемона, который в данный момент находится в Бельгии, на дебатах в парламенте.
Также Совет министров одобрил направление жалобы в Конституционный суд по факту выдвижения Пучдемона на пост главы Каталонии, в связи с тем, что имеется ордер на арест политика. Однако Государственный совет не нашёл основания для отстранения Пучдемона от выборов.
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