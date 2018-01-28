Испанский суд не позволит Пучдемону вступить в права главы Каталонии дистанционно

Конституционный суд Испании не одобрил предложение сторонников Карлеса Пучдемона разрешить экс-лидеру Каталонии вступить в должность главы автономии в случае победы на выборах без его личного присутствия. Такое предложение было выдвинуто в связи с тем, что на территории Испании действует ордер на его арест.

Власти Испании настаивают на личном присутствии Пучдемона, который в данный момент находится в Бельгии, на дебатах в парламенте.

Также Совет министров одобрил направление жалобы в Конституционный суд по факту выдвижения Пучдемона на пост главы Каталонии, в связи с тем, что имеется ордер на арест политика. Однако Государственный совет не нашёл основания для отстранения Пучдемона от выборов.