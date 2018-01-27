В правительстве Германии антироссийские санкции окрестили "мертвой лошадью"

В правительствах двух регионов Германии высказали мнение о необходимости поэтапного снятия санкционных мер, введённых против Российской Федерации в 2014 году.

С соответствующими заявлениями выступили два премьер-министра вышеупомянутых земель. Их цитирует издание Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам главы правительства Тюрингии Бодо Рамелова, санкции против РФ являются "мёртвой лошадью, на которой никуда не уедешь". Он полагает, что немецкие предприятия расплачиваются за решение на уровне Евросоюза.

Схожее заявление высказано и премьером Саксонии Рейнером Хазелхоффом.