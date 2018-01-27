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Станислав Сикорский
27 Января, 2018 13:26
В правительстве Германии антироссийские санкции окрестили "мертвой лошадью"
Германское правительство.
Источник: DixiNews
За рубежом, 27 Января - DIXINEWS.
В правительствах двух регионов Германии высказали мнение о необходимости поэтапного снятия санкционных мер, введённых против Российской Федерации в 2014 году.
С соответствующими заявлениями выступили два премьер-министра вышеупомянутых земель. Их цитирует издание Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.
По словам главы правительства Тюрингии Бодо Рамелова, санкции против РФ являются "мёртвой лошадью, на которой никуда не уедешь". Он полагает, что немецкие предприятия расплачиваются за решение на уровне Евросоюза.
Схожее заявление высказано и премьером Саксонии Рейнером Хазелхоффом.
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