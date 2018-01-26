Власти РФ придумали систему контроля майнеров криптовалют

Руководство Минкомсвязи России предполагает выдавать разрешения компаниям и гражданам на совершение майнинга криптовалют, однако будет осуществлять контроль над процессом.

Соответствующую информацию опубликовало издание "Ведомости" в пятницу, 26 января.

Власти уже располагают проектом концепции для регулирования майнинга. Система подразумевает выявление структуры потребления электрического и сетевого трафика, дабы соотнести показатели мощности оборудования для майнинга и объём криптовалюты, задекларированный разработчиком.

Лица, занимающиеся майнингом, получат ряд определённых квот на электрическую энергию и специальный тариф.