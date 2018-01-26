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Станислав Сикорский
26 Января, 2018 13:49
Власти РФ придумали систему контроля майнеров криптовалют
Эмблема биткоина.
Источник: DixiNews
Москва, 26 Января - DIXINEWS.
Руководство Минкомсвязи России предполагает выдавать разрешения компаниям и гражданам на совершение майнинга криптовалют, однако будет осуществлять контроль над процессом.
Соответствующую информацию опубликовало издание "Ведомости" в пятницу, 26 января.
Власти уже располагают проектом концепции для регулирования майнинга. Система подразумевает выявление структуры потребления электрического и сетевого трафика, дабы соотнести показатели мощности оборудования для майнинга и объём криптовалюты, задекларированный разработчиком.
Лица, занимающиеся майнингом, получат ряд определённых квот на электрическую энергию и специальный тариф.
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