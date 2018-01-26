Финансы

Станислав Сикорский
26 Января, 2018 13:49

Власти РФ придумали систему контроля майнеров криптовалют

Эмблема биткоина.
Источник: DixiNews
#криптовалюты

#заработок

#валюта
Москва, 26 Января - DIXINEWS.

Руководство Минкомсвязи России предполагает выдавать разрешения компаниям и гражданам на совершение майнинга криптовалют, однако будет осуществлять контроль над процессом.

Соответствующую информацию опубликовало издание "Ведомости" в пятницу, 26 января.

Власти уже располагают проектом концепции для регулирования майнинга. Система подразумевает выявление структуры потребления электрического и сетевого трафика, дабы соотнести показатели мощности оборудования для майнинга и объём криптовалюты, задекларированный разработчиком.

Лица, занимающиеся майнингом, получат ряд определённых квот на электрическую энергию и специальный тариф.

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