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София Познышева
26 Января, 2018 12:11
РФ и США пришли к консенсусу относительно движения арктических судов
Российское арктическое судно.
Источник: DixiNews
За рубежом, 26 Января - DIXINEWS.
Совместная разработка маршрута движения судов в акватории северных широт Соединёнными Штатами и Россией увенчалась успехом. Стороны согласовали маршруты в Беринговом проливе и Беринговом море, сообщает Береговая охрана США на официальном сайте.
Необходимость согласовывать маршруты судов возникла в связи с возросшей плотностью корабельного движения в Арктике. Текущие маршруты разработаны с целью помочь морякам избежать опасностей в виде столкновения с другими судами, ЧП, экологических катастроф. Большинство маршрутов пролегает в территориальных водах Америки и России вблизи Аляски и Чукотки.
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