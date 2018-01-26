Политика

София Познышева
26 Января, 2018 12:11

РФ и США пришли к консенсусу относительно движения арктических судов

Российское арктическое судно.
Источник: DixiNews
#США

#россия

#флот
За рубежом, 26 Января - DIXINEWS.

Совместная разработка маршрута движения судов в акватории северных широт Соединёнными Штатами и Россией увенчалась успехом. Стороны согласовали маршруты в Беринговом проливе и Беринговом море, сообщает Береговая охрана США на официальном сайте.

Необходимость согласовывать маршруты судов возникла в связи с возросшей плотностью корабельного движения в Арктике. Текущие маршруты разработаны с целью помочь морякам избежать опасностей в виде столкновения с другими судами, ЧП, экологических катастроф. Большинство маршрутов пролегает в территориальных водах Америки и России вблизи Аляски и Чукотки.

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