РФ и США пришли к консенсусу относительно движения арктических судов

Совместная разработка маршрута движения судов в акватории северных широт Соединёнными Штатами и Россией увенчалась успехом. Стороны согласовали маршруты в Беринговом проливе и Беринговом море, сообщает Береговая охрана США на официальном сайте.

Необходимость согласовывать маршруты судов возникла в связи с возросшей плотностью корабельного движения в Арктике. Текущие маршруты разработаны с целью помочь морякам избежать опасностей в виде столкновения с другими судами, ЧП, экологических катастроф. Большинство маршрутов пролегает в территориальных водах Америки и России вблизи Аляски и Чукотки.