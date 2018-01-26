В Сирии у боевиков обнаружили европейскую технику для радиоборьбы

Командование сирийской армии в среду, 24 января, выявило несколько джипов, оборудованных тяжёлыми пулемётами и современной аппаратурой радиоэлектронной борьбы, производимой в Европе.

Об этом стало известно из заявления представителей Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Согласно представленной информации, группа машин передвигалась рядом с зоной блокирования района Эт-Тафн, в южной части САР, где располагается база "Сирийской свободной армии".

Непродолжительный бой привёл к уничтожению двух джипов. Одного из группы удалось покинуть место столкновения и направиться к Эт-Танфу.

Осмотр подбитой техники выявил вышеозначенную аппаратуру, тела пятерых террористов и литературу ИГИЛ (запрещённой в РФ группировки).