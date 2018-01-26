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Станислав Сикорский
26 Января, 2018 12:18
В Сирии у боевиков обнаружили европейскую технику для радиоборьбы
Сирийские военные.
Источник: DixiNews
Сирия, 26 Января - DIXINEWS.
Командование сирийской армии в среду, 24 января, выявило несколько джипов, оборудованных тяжёлыми пулемётами и современной аппаратурой радиоэлектронной борьбы, производимой в Европе.
Об этом стало известно из заявления представителей Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Согласно представленной информации, группа машин передвигалась рядом с зоной блокирования района Эт-Тафн, в южной части САР, где располагается база "Сирийской свободной армии".
Непродолжительный бой привёл к уничтожению двух джипов. Одного из группы удалось покинуть место столкновения и направиться к Эт-Танфу.
Осмотр подбитой техники выявил вышеозначенную аппаратуру, тела пятерых террористов и литературу ИГИЛ (запрещённой в РФ группировки).
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