Минпромторг: Цены на жизненно необходимые лекарства не будут повышены

Пресс-служба министерства промышленности и торговли Российской Федерации выступило с заявлением, что цены на медикаменты, необходимые для поддержания жизнедеятельности, в текущем году не будут повышаться. В 2017 году стоимость таких препаратов снизилась приблизительно на 2%.

Представитель министерства сообщил, что среди общего числа медикаментов на рынке сегмент жизненно необходимых занимает около тридцати-сорока процентов. Цены на лекарственные препараты этой категории регулируются законодательно, а потому государство может гарантировать фиксированную цену без колебаний.

Стоимость иных лекарств, которые не входят сегмент жизненно важных, регулируется спросом, однако статистика, собранная за многие годы, позволяет говорить о стабильности цены и на эти медикаменты.