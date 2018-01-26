|
София Познышева
26 Января, 2018 12:02
Минпромторг: Цены на жизненно необходимые лекарства не будут повышены
Медикаменты.
Источник: DixiNews
Российская Федерация, 26 Января - DIXINEWS.
Пресс-служба министерства промышленности и торговли Российской Федерации выступило с заявлением, что цены на медикаменты, необходимые для поддержания жизнедеятельности, в текущем году не будут повышаться. В 2017 году стоимость таких препаратов снизилась приблизительно на 2%.
Представитель министерства сообщил, что среди общего числа медикаментов на рынке сегмент жизненно необходимых занимает около тридцати-сорока процентов. Цены на лекарственные препараты этой категории регулируются законодательно, а потому государство может гарантировать фиксированную цену без колебаний.
Стоимость иных лекарств, которые не входят сегмент жизненно важных, регулируется спросом, однако статистика, собранная за многие годы, позволяет говорить о стабильности цены и на эти медикаменты.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия