В ОКР прокомментировали список МОК из 169 допущенных спортсменов

В руководстве Международного олимпийского комитета утвердили общий список российских спортсменов, которые имеют право на участие в зимней Олимпиаде 2018 года.

Согласно известным данным, в южнокорейский Пхенчхан отправится группа из 169 отечественных спортсменов.

По словам вице-президента ОКР Станислава Позднякова, ряд ведущих спортсменов не был внесён в список, несмотря на плотную работу с представителями МОК."

"Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от Олимпийских игр", - подчеркнул вице-президент комитета.