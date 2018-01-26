Спорт

Станислав Сикорский
26 Января, 2018 11:38

В ОКР прокомментировали список МОК из 169 допущенных спортсменов

Символика зимних Олимпийских игр 2018 года.
Источник: DixiNews
#олимпиада2018

#Олимпиада

#спортсмены
Москва, 26 Января - DIXINEWS.

В руководстве Международного олимпийского комитета утвердили общий список российских спортсменов, которые имеют право на участие в зимней Олимпиаде 2018 года.

Согласно известным данным, в южнокорейский Пхенчхан отправится группа из 169 отечественных спортсменов.

По словам вице-президента ОКР Станислава Позднякова, ряд ведущих спортсменов не был внесён в список, несмотря на плотную работу с представителями МОК."

"Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от Олимпийских игр", - подчеркнул вице-президент комитета.

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