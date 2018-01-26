Эрдоган проверил турецкие войска на границе с Сирией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 25 января посетил с проверкой подразделения турецких войск, которые осуществляют операцию «Оливковая ветвь» на границе в Африне, Сирия. Ему доложили о ходе боевых действий в рамках операции.

Напомним, военная операция в Африне была развёрнута турецкими войсками 20 января. В первый день операции «Оливковая ветвь» по позициям курдов были совершены более 70 ударов с использованием авиации. 21 января в средствах массовой информации появились сообщения о вводе турецких танков в город.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что считает военную операцию в Африне актом поддержки терроризма.