"ТПК" преодолел транспортный коллапс с ЖД вагонами

Как известно, в связи с огромными размерами Российской Федерации, а она занимает одну шестую части всей суши планеты, железнодорожное сообщение у нас было всегда стратегически важным фактором экономики.

Общество с ограниченной ответственностью «ТПК», является одним из строительных подрядчиков, которые также ведут доставку своей продукции по железной дороге. Компания доставляет бетонные узлы, цемент, песок и щебень в город Сочи, Краснодарский край, Республику Крым, Московскую область. Но в отличии от многих других компаний, «ТПК» имеет свой подвижной состав.

«Дело в том, что не так давно по заданию Министерства транспорта Российской Федерации и Российских железных дорог очень большое количество относительно ветхих вагонов подвижного состава были отправлены в утиль и на переработку. Но вагоностроительные заводы не успевают производить необходимое количество вагонов. Таким образом многие транспортники оказались в очень сложном положении. Однако не мы.

Наше основное конкурентное преимущество, благодаря которому мы постепенно выходим в топы отрасли, это наличие собственных вагонов, которыми мы доставляем цемент заказчику вовремя, без перебоев», - рассказывает в интервью изданию ИА DixiNews генеральный директор ООО «ТПК» Максим Алексеевич Поляков.

Еще со времён появления железных дорог в России, они были важным элементом инфраструктуры. К примеру, во время Русско-Японской войны 1904-1905 годов, Дальний Восток России считался чуть ли не колонией из-за своей значительной удалённости от столицы и экономического центра. Так железные дороги особое значение имеют для строительства, так как именно в этой сфере перемещаемые грузы являются относительно крупными, а доставлять их необходимо довольно точно. Компания «ТПК» с успехом справляется с этой нетривиальной задачей.