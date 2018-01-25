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Станислав Сикорский
25 Января, 2018 18:09

Путин в Казани вдохновился полётом Ту-160 и предложил создать гражданский аналог

Президент Владимир Путин на Казанском авиастроительном заводе.
Источник: Мэрия Казани.
#Путин

#авиация

#авиастроение
Москва, 25 Января - DIXINEWS.

Президент РФ Владимир Путин озвучил собственную идею относительно конструирования гражданской вариации самолёта, основанного на сверхзвуковом стратегическом ракетоносце Ту-160.

С соответствующим заявлением глава государства выступил в рамках визита на Казанский авиационный завод имени Горбунова. По его словам, Ту-144 ранее сняли с производства ввиду существенного различия цены на билет и среднего заработка.

"А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", - отметил Путин.

Руководитель Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слесарь обратился к президенту с информацией о том, что организация уже располагает проектом такого гражданского лайнера.

Появлению у Путина идеи предшествовало наблюдение старта и полёта в Казани военного самолёта Ту-160М. На аэродроме отмечено присутствие главы Минобороны Сергея Шойгу и вице-премьера Дмитрия Рогозина.

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