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Станислав Сикорский
25 Января, 2018 13:00
Прокуратура уточнила численность экипажа пропавшего "Востока"
Рыболовное судно "Восток".
Источник: DixiNews
Москва, 25 Января - DIXINEWS.
В утренние часы четверга, 25 января, в водах Японского моря зафиксирована пропажа рыболовецкого судна "Восток", на борту которого пребывали 20 человек экипажа.
Точеное число присутствующих на корабле служащих экипажа сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ранее эта цифра достигала 21.
Стоит напомнить, что путь траулера лежал в сторону Холмска. Путь отправления - южнокорейский порт Донгхе. Когда "Восток" находился на расстоянии 200 километров к югу от мыса Гамова, экипаж отправил аварийный сигнал. После этого контакты с судном прекратились.
Издание "РИА Новости", ссылаясь на источник в морских ведомствах, сообщило о присутствии на борту граждан России и других государств.
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