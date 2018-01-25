Происшествия

Станислав Сикорский
25 Января, 2018 13:00

Прокуратура уточнила численность экипажа пропавшего "Востока"

Рыболовное судно "Восток".
Источник: DixiNews
#корабль

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#море
Москва, 25 Января - DIXINEWS.

В утренние часы четверга, 25 января, в водах Японского моря зафиксирована пропажа рыболовецкого судна "Восток", на борту которого пребывали 20 человек экипажа.

Точеное число присутствующих на корабле служащих экипажа сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ранее эта цифра достигала 21.

Стоит напомнить, что путь траулера лежал в сторону Холмска. Путь отправления - южнокорейский порт Донгхе. Когда "Восток" находился на расстоянии 200 километров к югу от мыса Гамова, экипаж отправил аварийный сигнал. После этого контакты с судном прекратились.

Издание "РИА Новости", ссылаясь на источник в морских ведомствах, сообщило о присутствии на борту граждан России и других государств.

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