Культура

Станислав Сикорский
25 Января, 2018 11:55

Народная артистка РФ Людмила Сенчина скончалась после болезни

Народная артистка РФ Людмила Сенчина.
Источник: DixiNews
#смерть

#искусство

#артисты
Москва, 25 Января - DIXINEWS.

На 68-м году оборвалась жизнь народной артистки Российской Федерации Людмилы Сенчиной. Такую информацию распространило издание "РИА Новости".

Журналисты ссылаются на продюсера певицы Владимира Андреева. По его словам, смерти артистки предшествовала длительная болезнь и смерть настигла её утром четверга, 25 января.

"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела",- сообщил продюсер.

Стоит напомнить, Сенчина - уроженка украинского села Кудрявцы. Она родилась в 1950 году. В 1966 году будущая звезда эстрады начала обучение в музыкальном училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова.

После окончания заведения в 1970 году Людмила Петровна стала работать в составе Ленинградского государственного театра музыкальной комедии.

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