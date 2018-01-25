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Станислав Сикорский
25 Января, 2018 11:55
Народная артистка РФ Людмила Сенчина скончалась после болезни
Народная артистка РФ Людмила Сенчина.
Источник: DixiNews
Москва, 25 Января - DIXINEWS.
На 68-м году оборвалась жизнь народной артистки Российской Федерации Людмилы Сенчиной. Такую информацию распространило издание "РИА Новости".
Журналисты ссылаются на продюсера певицы Владимира Андреева. По его словам, смерти артистки предшествовала длительная болезнь и смерть настигла её утром четверга, 25 января.
"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела",- сообщил продюсер.
Стоит напомнить, Сенчина - уроженка украинского села Кудрявцы. Она родилась в 1950 году. В 1966 году будущая звезда эстрады начала обучение в музыкальном училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова.
После окончания заведения в 1970 году Людмила Петровна стала работать в составе Ленинградского государственного театра музыкальной комедии.
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