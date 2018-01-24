Финансы

Станислав Сикорский
24 Января, 2018 18:17

Курс доллара опустился до минимума 2014 года

Доллары Соединенных Штатов.
Источник: DixiNews
#курс

#валюта

#доллар
США, 24 Января - DIXINEWS.

Курс доллара Соединённых Штатов продемонстрировал значительный спад по результатам торга. Это произошло после речи действующего министра финансов Соединенных Штатов, Стивена Мнучина.

Чиновник подчеркнул, что поддерживает слабую национальную валюту.

Результаты прошлой сессии по евро были ниже: ранее стоимость достигала 1,2299 доллара, сейчас повысилась до 1,2385.

Цена на основную европейскую валюту на данный момент составляет примерно 135,20 иены. Примечательно, что за день до этого она достигала 135,66 иен. Доллар с 110,31 иены понизился до 109,39 иен.

Мнучин в ходе конференции в рамках ВЭФ заявил, что ухудшение позиции доллара может положительно отразиться на экономике государства. По мнению министра финансов, благодаря спаду валюты разовьется внешняя торговля, ведь условия будут более выгодными. Политик не придерживался привычной модели поддержки сильной национальной валюты.

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