Собчак получила приглашение на завтрак с Трампом

Официальному кандидату в президенты Российской Федерации, журналистке и телеведущей Ксении Собчак представили приглашение на молитвенный завтрак, запланированный на 1 февраля.

Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря кандидата Ксении Чудиновой. Её цитирует издание "Интерфакс".

Стоит отметить, что традиционным образом на молитвенном завтраке присутствует президент Соединённых Штатов.

"Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать", - сообщила Чудинова.

Представительница отметила, что Собчак намерена пребывать в США в течение неполных трёх дней. В рамках этого сжатого срока ей предстоит совершить значительное число встреч и выступлений.

Помимо кандидата в президенты РФ приглашение получили в российском парламенте. В Государственной Думе приняли предложение американской стороны.