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Станислав Сикорский
24 Января, 2018 13:00
Собчак получила приглашение на завтрак с Трампом
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
Источник: НТВ
Москва, 24 Января - DIXINEWS.
Официальному кандидату в президенты Российской Федерации, журналистке и телеведущей Ксении Собчак представили приглашение на молитвенный завтрак, запланированный на 1 февраля.
Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря кандидата Ксении Чудиновой. Её цитирует издание "Интерфакс".
Стоит отметить, что традиционным образом на молитвенном завтраке присутствует президент Соединённых Штатов.
"Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать", - сообщила Чудинова.
Представительница отметила, что Собчак намерена пребывать в США в течение неполных трёх дней. В рамках этого сжатого срока ей предстоит совершить значительное число встреч и выступлений.
Помимо кандидата в президенты РФ приглашение получили в российском парламенте. В Государственной Думе приняли предложение американской стороны.
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