Режиссёр "Смерти Сталина" прокомментировал запрет на показ фильма в РФ

Режиссёр фильма "Смерть Сталина" Армандо Иануччи дал первый комментарий относительно запрет показа собственного творения на экранах российских кинотеатров.

Свое мнение режиссёр озвучил в беседе с изданием Guardian. По его словам, он всё ещё надеется на выход киноленты в Российской Федерации.

"Все русские, которым мы на данный момент показали фильм, включая российскую прессу, рассказали, как сильно он им понравился и как они его оценили. Они говорят две вещи: он смешной, но правдивый", - сообщил Иануччи.

Стоит напомнить, что "смерть Сталина" не будут демонстрировать в отечественных кинозалах, так как фильм лишился прокатного удостоверения по инициативе представителей Министерства культуры России. Премьера при этом была назначена на четверг, 25 января.

Кинолента рассказывает о политической борьбе, сложившейся в высших правительственных кругах Советского Союза вскоре после смерти Иосифа Сталина.