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Станислав Сикорский
24 Января, 2018 12:14
Режиссёр "Смерти Сталина" прокомментировал запрет на показ фильма в РФ
Режиссёр Армандо Иануччи на съёмочной площадке фильма "Смерть Сталина".
Источник: DixiNews
Москва, 24 Января - DIXINEWS.
Режиссёр фильма "Смерть Сталина" Армандо Иануччи дал первый комментарий относительно запрет показа собственного творения на экранах российских кинотеатров.
Свое мнение режиссёр озвучил в беседе с изданием Guardian. По его словам, он всё ещё надеется на выход киноленты в Российской Федерации.
"Все русские, которым мы на данный момент показали фильм, включая российскую прессу, рассказали, как сильно он им понравился и как они его оценили. Они говорят две вещи: он смешной, но правдивый", - сообщил Иануччи.
Стоит напомнить, что "смерть Сталина" не будут демонстрировать в отечественных кинозалах, так как фильм лишился прокатного удостоверения по инициативе представителей Министерства культуры России. Премьера при этом была назначена на четверг, 25 января.
Кинолента рассказывает о политической борьбе, сложившейся в высших правительственных кругах Советского Союза вскоре после смерти Иосифа Сталина.
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