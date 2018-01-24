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София Познышева
24 Января, 2018 15:56
Российский олимпийский комитет повторно направит в МОК списки кандидатов на ОИ-2018
Заседание Международного олимпийского комитета.
Источник: DixiNews
Российская Федерация, 24 Января - DIXINEWS.
Вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил с заявлением о том, что списки кандидатов на участие в Олимпийских Играх 2018 года в Пхенчхане будут повторно отправлены в Международный олимпийский комитет. Однако, по его словам, списки являются не окончательными.
Станислав Поздняков отметил, что в этот вариант списков были включены наиболее сильные спортсмены. Вице-президент выразил надежду на то, что квоты на участие в Олимпиаде окажутся востребованными среди перспективных отечественных спортсменов.
«Мы категорически не согласны с решением (отстранить от участия в Играх российских спортсменов) МОК» — заявил Поздняков.
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