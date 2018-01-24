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София Познышева
24 Января, 2018 13:47
Российская орбитальная станция может стать альтернативой МКС
Модель Российской орбитальной станции.
Источник: DixiNews
Российская Федерация, 24 Января - DIXINEWS.
Генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам государственной корпорации по космической деятельности Евгений Микрин сообщил прессе, что Российская орбитальная станция сможет прийти на замену МКС, которая, по его словам, уже почти исчерпала свои ресурсы.
Микрин отметил, что, в случае, если будет необходимо вывести из эксплуатации Международную станцию, для России не станет проблемой строительство собственной станции на орбите. Планируется, что конструкция РОС будет включать в себя пять модулей и сможет обеспечивать работу троих человек. В данный момент сегмент станции, построенный в России, состоит из такого же количества модулей. Два из них были запущены в космос в 2009 и 2010 годах.
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