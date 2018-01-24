Происшествия

София Познышева
24 Января, 2018 10:31

В аэропорту Ганновера произошла стычка сторонников Эрдогана с курдами

Кадры с места происшествия.
Источник: REUTERS
#массоваядрака

#Турция

#Политика
За рубежом, 24 Января - DIXINEWS.

В немецком аэропорту Ганновер-Лангенхаген произошла массовая драка, в которой участвовали с одной стороны курдские демонстранты и граждане Турции, сторонники президента Эрдогана, — с другой. Местные органы правопорядка сообщили, что стычка не повлекла за собой серьёзных последствий.

По данным ведомства, несколько человек получили незначительные травмы.

Курды, представляющие движение против начала военной операции в Африне, организовали демонстрацию в терминале аэропорта. Причиной столкновения стали оскорбления в адрес президента Турецкой республики, которые исходили от активистов. В ответ турецкие граждане, ожидавшие вылета, набросились на демонстрантов.

Всего в потасовке приняли участие около ста восьмидесяти человек, сообщает газета Hannoversche Allgemeine.

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