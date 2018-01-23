Эрдоган очертил сроки военной операции "Оливковая ветвь" в Сирии

Турецкое правительство настроено на доведение до конца военной операции, проходящей в районе сирийского Африна и целью которой является ликвидация угрозы со стороны курдских вооружённых формирований.

Главу Турции цитирует издание Yeni Safak. По словам президента, в намерения Анкары не входит захват земель Сирии, власти заинтересованы сугубо в мерах, обеспечивающих безопасность их государства.

"Во время операции "Щит Евфрата" мы нанесли удар по тем, кто планировал создать коридор террора вдоль наших границ. Тогда США доставили в этот регион пять тысяч грузовиков с военным оборудованием, которое было распространено среди террористических организаций. Операция в Африне также закончится, когда будут достигнуты поставленные задачи", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, операция против формирований, расцениваемых в Анкаре в качестве террористических, стартовала 20 января и получила название "Оливковая ветвь".