Россию поставили на второе место в рейтинге по уровню влияния

Эксперты журнала U.S. News & World Report составили рейтинг наилучших стран мира за 2018 года. Российской Федерации в данном списке отвели 26-ю позицию.

Первая пятёрка мест прочно оккупирована Швейцарией, Канадой, Германией, Британией и Японией. С прошлого года лидерский состав практически не изменился. Россия же продвинулась вперёд, с 27-й позиции в 2017 году.

В общей сложности рейтинг состоит из 80 стран. Оценка государств проводилась в соответствии с рядом качеств, среди которых были: привлекательность для туристов, красота природы, политическое влияние, уровень образования.

Кроме общего топ-80 журнал опубликовал и тематические рейтинги стран. Так, Российская Федерация стоит на втором месте в категории уровня влияния. Ей опережают лишь Соединённые Штаты.