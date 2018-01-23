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Станислав Сикорский
23 Января, 2018 14:00
Россию поставили на второе место в рейтинге по уровню влияния
Красная площадь в Москве.
Источник: olgazhdan.com
Москва, 23 Января - DIXINEWS.
Эксперты журнала U.S. News & World Report составили рейтинг наилучших стран мира за 2018 года. Российской Федерации в данном списке отвели 26-ю позицию.
Первая пятёрка мест прочно оккупирована Швейцарией, Канадой, Германией, Британией и Японией. С прошлого года лидерский состав практически не изменился. Россия же продвинулась вперёд, с 27-й позиции в 2017 году.
В общей сложности рейтинг состоит из 80 стран. Оценка государств проводилась в соответствии с рядом качеств, среди которых были: привлекательность для туристов, красота природы, политическое влияние, уровень образования.
Кроме общего топ-80 журнал опубликовал и тематические рейтинги стран. Так, Российская Федерация стоит на втором месте в категории уровня влияния. Ей опережают лишь Соединённые Штаты.
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