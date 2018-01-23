Шипулина и Устюгова не внесли в список потенциальных участников ОИ-2018

Представители Международного олимпийского комитета приняли решение не вносить в перечень потенциальных участников ОИ-2018 имена российских биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

Об этом стало известно из заявления вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Его цитирует пресс-служба ведомства.

По словам вице-президента, руководство ОКР намерено подать обращение коллегам в МОК, дабы выяснить причины подобного решения.

"Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Дениса Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами", - подчеркнул Поздняков.