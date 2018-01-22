У Сергея Лаврова появился новый заместитель

Владимир Путин назначил нового замглавы МИД. Им стал опытный дипломат.

22 января президент РФ Владимир Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел России. Помогать нынешнему главе дипломатического ведомства Сергею Лаврову будет Александр Грушко. Ранее господин Грушко занимал должность постпреда РФ при НАТО, от этого поста он освобождён также указом главы государства, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Александр Грушко родился в 1955 году. С 1977 работает на дипломатической службе. Аналогичную должность Грушко уже занимал с 2005 по 2012 года. Постпредом РФ при НАТО дипломат был с октября 2012 года.