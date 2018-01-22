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Константин Большаков
22 Января, 2018 16:46
Медведев объявил о скором появлении мест в садах для детей до 3-х лет
Дмитрий Медведев.
Источник: if24.ru
Москва, 22 Января - DIXINEWS.
Глава правительства рассказал, когда будут ликвидированы очереди для детей до трёх лет. Программа реализации этого вопроса скоро запустится.
22 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл рабочее совещание с вице-премьерами. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», одной из тем разговора стали очереди в детские сады для малышей.
Как пояснил господин Медведев, задача по созданию мест в садиках для детей от 3 до 7 лет почти решена - создано более 1 млн дополнительных мест. Теперь пора подумать и о малышах до 3 лет.
- Планируем, что к 2021 году в детских садах появятся места для детей до трёх лет, - сказал Дмитрий Медведев.
Глава кабинета министров также подчеркнул, что только в 2019 году на эти цели будет выделено почти 50 млрд рублей.
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