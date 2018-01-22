Медведев объявил о скором появлении мест в садах для детей до 3-х лет

Глава правительства рассказал, когда будут ликвидированы очереди для детей до трёх лет. Программа реализации этого вопроса скоро запустится.

22 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл рабочее совещание с вице-премьерами. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», одной из тем разговора стали очереди в детские сады для малышей.

Как пояснил господин Медведев, задача по созданию мест в садиках для детей от 3 до 7 лет почти решена - создано более 1 млн дополнительных мест. Теперь пора подумать и о малышах до 3 лет.

- Планируем, что к 2021 году в детских садах появятся места для детей до трёх лет, - сказал Дмитрий Медведев.

Глава кабинета министров также подчеркнул, что только в 2019 году на эти цели будет выделено почти 50 млрд рублей.