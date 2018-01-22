Общество

Константин Большаков
22 Января, 2018 16:46

Медведев объявил о скором появлении мест в садах для детей до 3-х лет

Дмитрий Медведев.
Источник: if24.ru
#Медведев

#Правительство

#детскиесады
Москва, 22 Января - DIXINEWS.

Глава правительства рассказал, когда будут ликвидированы очереди для детей до трёх лет. Программа реализации этого вопроса скоро запустится.

22 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл рабочее совещание с вице-премьерами. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», одной из тем разговора стали очереди в детские сады для малышей.

Как пояснил господин Медведев, задача по созданию мест в садиках для детей от 3 до 7 лет почти решена - создано более 1 млн дополнительных мест. Теперь пора подумать и о малышах до 3 лет.

- Планируем, что к 2021 году в детских садах появятся места для детей до трёх лет, - сказал Дмитрий Медведев.

Глава кабинета министров также подчеркнул, что только в 2019 году на эти цели будет выделено почти 50 млрд рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Медведев назвал сроки исчезновения криптовалюты
Медведев нашёл Мутко новую работу
Территория опережающего развития "Сосенский" появится в Калуге
Читайте в рубрике:
Сожительство приравняют к официальному браку
После инцидента в Улан-Удэ власти задумались о школьных психологах
Ульяновский губернатор пристыдил курсантов, снявших скандальный клип

120 лет со дня рождения режиссера Сергея Эйзенштейна
Массовый флешмоб в поддержку танцующих курсантов
Генштаб Турции отчитался о первых успехах ВВС в Африне
В приамурской больнице пациентов лечили после их смерти
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казанцы смогут записаться на приём в администрации онлайн
Нижний Новгород, 22 Января, 19:00.
Под Нижним Новгородом МЧС установила два пункта помощи
Воронеж, 22 Января, 18:00.
В Воронеже первые зарядные станции для электромобилей появятся в 2018 году
Москва, 22 Января, 17:24.
У Сергея Лаврова появился новый заместитель
Волгоград, 22 Января, 17:00.
Волгоградский губернатор официально учредил выходной 2 февраля
Москва, 22 Января, 16:46.
Медведев объявил о скором появлении мест в садах для детей до 3-х лет
Москва, 22 Января, 15:47.
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Йемену
Пермь, 22 Января, 15:00.
ФК «Амкар» продаёт билеты для студентов за 50 рублей
Казань, 22 Января, 14:00.
"ПСК" специализируется на страже объектов государственного значения
Ростов-на-Дону , 22 Января, 13:14.
Пешеходов-нарушителей станут штрафовать в Ростовской области
Москва, 22 Января, 13:05.
Штрафы с водителей будут направлены только на ремонт дорог
Санкт-Петербург, 22 Января, 12:54.
Станцию метро в Петербурге закрыли из-за угрозы взрыва
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия