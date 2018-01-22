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Константин Большаков
22 Января, 2018 15:47
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Йемену
Главы МИД Йемена и России.
Источник: mid.ru
Москва, 22 Января - DIXINEWS.
Москва не собирается прекращать поставки гумпомощи в Йемен. Об этом заявил глава российского МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 января провёл переговоры со своим коллегой из Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи. Как сообщает корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу российского дипломатического ведомства, по итогам встречи господин Лавров заявил, что Россия будет и дальше оказывать гуманитарную помощь Йемену.
Сейчас, по оценкам ООН, порядка 22 млн йеменцев нуждаются в помощи. Из них порядка 2 млн детей находятся на грани голода.
- Россия вносит вклад в облегчение положения йеменцев, - сказал Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров. - В прошлом году самолётами МЧС в Сану и Аден было направлено более 40 тонн гуманитарной помощи.
В настоящий момент, добавил дипломат, готовится поставка очередной партии гуманитарного груза.
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