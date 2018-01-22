Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Йемену

Москва не собирается прекращать поставки гумпомощи в Йемен. Об этом заявил глава российского МИД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 января провёл переговоры со своим коллегой из Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи. Как сообщает корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу российского дипломатического ведомства, по итогам встречи господин Лавров заявил, что Россия будет и дальше оказывать гуманитарную помощь Йемену.

Сейчас, по оценкам ООН, порядка 22 млн йеменцев нуждаются в помощи. Из них порядка 2 млн детей находятся на грани голода.

- Россия вносит вклад в облегчение положения йеменцев, - сказал Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров. - В прошлом году самолётами МЧС в Сану и Аден было направлено более 40 тонн гуманитарной помощи.

В настоящий момент, добавил дипломат, готовится поставка очередной партии гуманитарного груза.