Политика

Константин Большаков
22 Января, 2018 15:47

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Йемену

Главы МИД Йемена и России.
Источник: mid.ru
#МИД

#Лавров

#Йемен
Москва, 22 Января - DIXINEWS.

Москва не собирается прекращать поставки гумпомощи в Йемен. Об этом заявил глава российского МИД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 января провёл переговоры со своим коллегой из Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи. Как сообщает корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу российского дипломатического ведомства, по итогам встречи господин Лавров заявил, что Россия будет и дальше оказывать гуманитарную помощь Йемену.

Сейчас, по оценкам ООН, порядка 22 млн йеменцев нуждаются в помощи. Из них порядка 2 млн детей находятся на грани голода.

- Россия вносит вклад в облегчение положения йеменцев, - сказал Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров. - В прошлом году самолётами МЧС в Сану и Аден было направлено более 40 тонн гуманитарной помощи.

В настоящий момент, добавил дипломат, готовится поставка очередной партии гуманитарного груза.

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