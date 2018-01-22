|
Константин Большаков
22 Января, 2018 13:05
Штрафы с водителей будут направлены только на ремонт дорог
Ремонт дорог.
Источник: tamlife.ru
Москва, 22 Января - DIXINEWS.
В Минтрансе предложили деньги, вырученные с оштрафованных водителей, тратить на дороги. Сейчас средства из бюджетов областей могут направлять куда угодно.
В Минтрансе предложили деньги, вырученные с оштрафованных водителей, тратить на дороги. Сейчас средства из бюджетов областей могут направлять куда угодно.
Сегодня комиссия правительства РФ рассмотрит законопроект, подготовленный специалистами министерства транспорта по поводу трат штрафов, собранных с водителей, исключительно на ремонт и строительство дорог. Членам кабинета министров предстоит решить, стоит ли документ отправлять в Государственную думу.
В законопроекте, в частности, предлагается деньги, полученные с оштрафованных автомобилистов, направлять в региональные дорожные фонды, а не в региональные бюджеты, как на сегодняшний день, пишут «Ведомости».
Если предложение одобрят, закон может вступить в силу уже с 2019 года.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия