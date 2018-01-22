Штрафы с водителей будут направлены только на ремонт дорог

В Минтрансе предложили деньги, вырученные с оштрафованных водителей, тратить на дороги. Сейчас средства из бюджетов областей могут направлять куда угодно.

В Минтрансе предложили деньги, вырученные с оштрафованных водителей, тратить на дороги. Сейчас средства из бюджетов областей могут направлять куда угодно.

Сегодня комиссия правительства РФ рассмотрит законопроект, подготовленный специалистами министерства транспорта по поводу трат штрафов, собранных с водителей, исключительно на ремонт и строительство дорог. Членам кабинета министров предстоит решить, стоит ли документ отправлять в Государственную думу.

В законопроекте, в частности, предлагается деньги, полученные с оштрафованных автомобилистов, направлять в региональные дорожные фонды, а не в региональные бюджеты, как на сегодняшний день, пишут «Ведомости».

Если предложение одобрят, закон может вступить в силу уже с 2019 года.