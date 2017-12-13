Промышленность

Алексей Мирный
23 Января, 2018 03:26

"Конкрет" осуществляет государственные заказы на строительство

"Конкрет" и государственные заказы на строительство.
Источник: DixiNews
#Конкрет

#строительство

#государство
Сочи, 23 Января - DIXINEWS.

В строительной отрасли в городе Сочи наблюдаются в данный момент положительные тенденции роста. Многие строительные компании, которые работают на местном рынке, получают довольно много государственных заказов.

Такая тенденция связана не только с созданием спортивной и общественной инфраструктуры в момент подготовки к Олимпиаде 2014-го года, но и в целом этот туристический курортные регион является очень перспективным для развития экономики.

Объекты здешнего строительства это и новый жилой фонд, и объекты инфраструктуры, но также и промышленные постройки. На данный момент здесь ведётся активное строительство детсадов, школ и различных хозяйственных помещений.

Так, компания ООО "Конкрет", которая сейчас может считаться одним из лидеров строительной индустрии данного региона, занимается строительством "под ключ" новых крупных проектов.

"Компания "Конкрет" уже много лет занимает значимую нишу на рынке промышленного, жилищного и гражданского строительства города. Фирма заслужила репутацию одной из ведущих строителей, способной организовать производственный процесс на высоком уровне, в том числе при решении очень нестандартных проблем высокой степени сложности, и приобрело опыт в различных сферах", - отмечают специалисты фирмы.

За период деятельности ООО "Конкрет" стала многопрофильной фирмой, имеющим опыт работ в различных сферах строительства, от возведений производственных зданий и до строительства жилых домов и зданий общественного назначения.

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