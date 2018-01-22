«Первый канал» оштрафовали за песню Виктора Цоя

Федеральный телеканал незаконно включал в своих роликах песню легендарного рокера. Теперь за это компания заплатит внушительный штраф.

«Первый канал», согласно судебному решению, заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей за незаконное использование в своём эфире песни лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Музыкальная композиция звучала в анонсах интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?».

Правообладатель подал в суд на «Первый канал» после того, как в эфире прозвучала песня «Весна». Суд поддержал истца, которым выступило ООО «Музыкальное право».

- Представители телеканала должны были заключить лицензионный договор на воспроизведение трека, - считает истец.

Как пишут РИА «Новости», первоначально правообладатель требовал от «Первого канала» 3 млн рублей.