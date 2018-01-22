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Константин Большаков
22 Января, 2018 12:27
«Первый канал» оштрафовали за песню Виктора Цоя
Виктор Цой.
Источник: fotorelax.ru
Москва, 22 Января - DIXINEWS.
Федеральный телеканал незаконно включал в своих роликах песню легендарного рокера. Теперь за это компания заплатит внушительный штраф.
«Первый канал», согласно судебному решению, заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей за незаконное использование в своём эфире песни лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Музыкальная композиция звучала в анонсах интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?».
Правообладатель подал в суд на «Первый канал» после того, как в эфире прозвучала песня «Весна». Суд поддержал истца, которым выступило ООО «Музыкальное право».
- Представители телеканала должны были заключить лицензионный договор на воспроизведение трека, - считает истец.
Как пишут РИА «Новости», первоначально правообладатель требовал от «Первого канала» 3 млн рублей.
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