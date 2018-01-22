Промышленность

Алексей Мирный
23 Января, 2018 02:01

"Конкрет" в развитии строительной инфраструктуры

"Конкрет" в развитии строительной инфраструктуры.
Источник: DixiNews
#Конкрет

#строительство

#инфраструктура
Сочи, 23 Января - DIXINEWS.

В Сочи, начиная с 2012-2013 года, среди строительных предприятий, сложилось активное конкурентное противостояние. И даже не взирая на то, что строительство здесь ведётся большими темпами, госзаказы могут получить только опытные компании.

Местные строители получают большие государственных заказов. Среди них выделяется лидер - ООО "Конкрет", которое много лет занимается возведением различных объектов инфраструктуры, жилых домов и промышленных построек.

Среди значительных проектов фирмы это: сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения в посёлке Кудепста, возле города Сочи; магистральная тепловая сеть (2Ду 700мм, L=7км), для подключения Российского Международного Олимпийского Университета в Сочи, Сочи-Плаза, МВД; инфраструктура Морпорта в городе Сочи; распределительный газопровод протяженностью 157км (газификация 13 поселков) под Томском; 4-е Главное управление для нужд Минобороны в городе Туапсе; реконструкция производственно-дождевой канализации на площади 9,9 Га в Новороссийске; техническое перевооружение нефтеналивной эстакады под 24 вагона-цистерны в городе Новороссийск.

На данный момент ООО "Конкрет" в достаточной мере обладает не только интеллектуальными, человеческими ресурсами, но также производственными возможностями, позволяющими выполнять проекты весьма большого объёма.

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"Конкрет" строит жилую инфраструктуру в Сочи
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