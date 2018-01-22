Промышленность

Алексей Мирный
23 Января, 2018 01:01

"Конкрет" строит жилую инфраструктуру в Сочи

"Конкрет" строит жилую инфраструктуру в Сочи
Источник: DixiNews
#строительство

#компания

#Конкрет
Сочи, 23 Января - DIXINEWS.

В строительной отрасли города Сочи, начиная с 2012 года наблюдаются положительные тенденции роста. Это, конечно, связано с проведением Олимпийских игр в 2014 году, но и не только с ними.

Многие местные строители получают всё больше государственных заказов. Среди объектов строительства, кроме таких значительных заказов как строительство спортивного городка для Олимпиады, значится и новый жилой фонд, и объекты инфраструктуры, и промышленные постройки. Здесь активно ведётся строительство детских садов школ и хозяйственных помещений. /p>

Так, компания ООО "Конкрет", может считаться одним из локомотивов строительной индустрии данного региона. Компания занимается строительством "под ключ". /p>

"Работы по осуществлению строительного контроля в области водоснабжения и канализации, теплогазоснабжения и вентиляции. Работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского строительства, электроснабжения до 100 кВ, теплоснабжения, газоснабжения, связи, водоснабжения и канализации", - отмечено в презентации компании. /p>

Компания выполняет следующие виды услуг: устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (водопровод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные системы); устройство наружных сетей водопровода (укладка трубопроводов, монтаж запорной арматуры, оборудования водопроводных сетей, колодцы, оголовки, гасители, очистка полости и испытание трубопроводов водоснабжения); устройство наружных сетей теплоснабжения (укладка трубопроводов теплоснабжения, запорной арматуры, оборудования сетей теплоснабжения, очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения, монтаж системы ОДК) и многое другое. /p>

За период своей деятельности ООО "Конкрет" стало многопрофильным предприятием, которое имеет опыт работ в различных сферах строительства: от возведения производственных зданий и до строительства жилых домов и зданий общественного назначения.

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