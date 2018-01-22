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Константин Большаков
22 Января, 2018 10:47

В штабе Собчак объявили о завершении сбора подписей

Ксения Собчак.
Источник: sibnovosti.ru
#выборыпрезидента

#голосование

#Собчак
Москва, 22 Января - DIXINEWS.

Ксения Собчак собрала все необходимые подписи для участия в выборах. Однако их сбор всё равно будет продолжен, чтобы избежать форс-мажора.

Глава сети региональных штабов Ксении Собчак Тимур Валеев заявил, что ей удалось собрать необходимое число подписей для выдвижения своей кандидатуры на выборы президента России, передаёт «РБК». Сторонники Собчак собрали 100 тысяч подписей, этого достаточно для кандидата от партии. На случай отбраковки сбор подписей будет продолжен, отметил Валеев.

Напомним, выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в них в качестве самовыдвиженца, он также собрал необходимое количество подписей в свою поддержку. Телеведущая Ксения Собчак участвует в выборах от партии «Гражданская инициатива».

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