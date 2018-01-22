Общество

Константин Большаков
22 Января, 2018 10:05

Сожительство приравняют к официальному браку

Пара держится за руки.
Источник: templesquare.com
#сожительство

#семейныйкодекс

#отношения
Москва, 22 Января - DIXINEWS.

Совместное проживание мужчины и женщины будет по факту считаться брачными отношениями. И они будут регулироваться по законодательству.

Сенатор Антон Беляков внёс на рассмотрение в Государственную думу законопроект, согласно которому необходимо приравнивать к официальному браку сожительство мужчины и женщины. По задумке парламентария, под этот закон попадут пары, живущие вместе больше 5 лет, а также сожители, имеющие общего ребёнка и проживающие друг с другом в течение 2 лет. В результате такие союзы можно будет регулировать по Семейному кодексу.

- Недавние опросы показали, что россияне не разделяют понятия незарегистрированного и официального брака. Но с точки зрения закона сожительство не признаётся. Институт фактических брачных отношений должен признаваться государством и подлежать определённой степени защиты, - заявил Антон Беляков.

По мнению сенатора, в этом вопросе Россия должна брать пример с европейских стран, таких как Швеция, Франция, Германия.

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