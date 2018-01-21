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Константин Большаков
21 Января, 2018 14:14

К Земле несётся огромный астероид

Астероид.
Источник: vistanews.ru
#NASA

#астероид

#космос
Москва, 21 Января - DIXINEWS.

В NASA предупредили о приближении к нашей планете огромного небесного тела. Его размеры достаточно велики, чтобы вызвать катастрофу.

Специалисты NASA заявили о том, что к Земле приближается большой астероид под названием 2002 AJ129. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на сообщение ведомства, его размеры можно сравнить с небоскрёбом.

Уже 4 февраля небесное тело окажется на рекордно близком расстоянии к Земле. Но в NASA спешат успокоить: даже в этот момент он будет в 10 раз дальше от нас, чем Луна.

- Астероид классифицируется как потенциально опасный, но вероятность его столкновения с Землёй равна нулю, - заверили в космическом агентстве.

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