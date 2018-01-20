Армия и оружие

Константин Большаков
20 Января, 2018 13:19

Шойгу заявил о новой террористической угрозе в Сирии

Сергей Шойгу.
Источник: perepel-krym.ru
#Шойгу

#Сирия

#война
Москва, 20 Января - DIXINEWS.

В Минобороны рассказали о новых способах террористических атак со стороны боевиков в Сирии. Подобный опыт могут перенять бандиты и в других странах.

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей встречи с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном заявил, что террористы взяли на вооружение новый способ осуществления террористических нападений. По словам российского министра, речь идёт об использовании дронов - беспилотных летательных аппаратов, - начинённых взрывчаткой.

- Их дальность составляет более 100 км, это очень серьёзные угрозы. Террористические атаки с помощью беспилотников могут совершаться не только в Сирии, - сказал Шойгу, добавив, что РФ готова делиться опытом по борьбе с дронами, используемыми террористами.

Напомним, 6 января боевики атаковали российские военные базы в Сирии.

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