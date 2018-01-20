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Константин Большаков
20 Января, 2018 13:19
Шойгу заявил о новой террористической угрозе в Сирии
Сергей Шойгу.
Источник: perepel-krym.ru
Москва, 20 Января - DIXINEWS.
В Минобороны рассказали о новых способах террористических атак со стороны боевиков в Сирии. Подобный опыт могут перенять бандиты и в других странах.
Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей встречи с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном заявил, что террористы взяли на вооружение новый способ осуществления террористических нападений. По словам российского министра, речь идёт об использовании дронов - беспилотных летательных аппаратов, - начинённых взрывчаткой.
- Их дальность составляет более 100 км, это очень серьёзные угрозы. Террористические атаки с помощью беспилотников могут совершаться не только в Сирии, - сказал Шойгу, добавив, что РФ готова делиться опытом по борьбе с дронами, используемыми террористами.
Напомним, 6 января боевики атаковали российские военные базы в Сирии.
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