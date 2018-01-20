После инцидента в Улан-Удэ власти задумались о школьных психологах

В школах Бурятии собираются увеличить количество психологов. Меры безопасности также будут усилены.

Власти Бурятии решили пересмотреть вопросы безопасности и психологической помощи в школах региона после недавнего инцидента в учебном заведении в Улан-Удэ. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», во всех школах должны появиться психологи.

- 100% школ республики в ближайшее время должны быть укомплектованы психологами, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. - В каждой школе будет находиться ответственный человек за обеспечение пропускного режима. Либо ЧОП, либо штатная единица в школе.

Также господин Цыденов пообещал дополнительно отработать порядок действий в случае нападения на школы.

Напомним, 19 января девятиклассник пришёл в школу №5 в Улан-Удэ с топором и бутылкой с зажигательной смесью. В результате нападения 6 человек были госпитализированы.