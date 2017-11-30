"Промкраска" о номенклатуре лакокрасочных материалов

На данный момент на рынке имеется огромное количество самых разнообразных материалов для покраски и покрытия поверхностей. Строители вынуждены постоянно повышать квалификацию изучая возможности новых строительных материалов.

"ТФ Промкраска" является предприятием, которое заявило о себе и в Ижевске, и даже по всей Удмуртии. Они снабжают строительные предприятия лакокрасочными материалами. Работают с 2011 года и знают данный рынок очень хорошо.

Они ведут успешней бизнес в сфере торговли водно-дисперсными красками, эмалями, отделочными материалами на протяжении 7 лет. В ассортименте есть и многие другие товары. В данном регионе мало кто обходится без продукции этого мощного поставщика.

Дистрибьютер очень опытный и всегда тщательно подходит к своей доставляемой продукции. И поэтому всегда краски "ТФ Промкраска" самые качественные и по оптимальной цене.

"Ассортимент предоставляемых компанией товаров очень велик. Здесь имеется большая номенклатура различных лакокрасочных материалов, использующихся отраслями народного хозяйства. Это могут быть: эмали, растворители различных марок, лаки, краски, древесная косметика, грунты, шпатлевки, колеровочные составы, штукатурки, а также вспомогательные материалы", - говорит специалисту ИА DixiNews представитель компании "ТФ Промкраска".

Значительную долю в объёме продаж составляют экологичные материалы. Они разработаны на основе особых акриловых дисперсий и латексов. Экологичность – основа философии "ТФ Промкраска", которой они придерживаются на протяжении многих лет своей работы.