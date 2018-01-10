Бизнес

Алексей Мирный
23 Января, 2018 05:01

"Промкраска" внедряет экологические технологии

Экология.
Источник: dixinews.ru
#Промкраска

#торговля

#экология
Ижевск, 23 Января - DIXINEWS.

Предприятие "ТФ Промкраска" в городе Ижевске и по всей Удмуртии славится среди строителей поставщиком экологичных материалов. Основой деятельности фирмы с 2011 года является местным строителям различными лакокрасочными материалами.

Нет смысла снова говорить о важности экологических проблем. Все прогрессивные страны мира уже давно вплотную занимаются данной проблематикой. На первый взгляд огромная территория Российской Федерации позволяет не так ярко замечать экологические проблемы, однако это вовсе не так.

Даже в Удмуртии, где большие природные просторы и относительно редкие города, даже здесь такие предприятия как "ТФ Промкраска" заняты введением новых подходов в бизнесе для обеспечения экологичности всех экономических процессов.

«Производятся продаваемые нами материалы исключительно странами, входящими в Таможенный Союз, в основном: это Россия, Беларусь. Большенство из них отвечают высоким экологическим показателям, - отмечает представитель компании "ТФ Промкраска" журналисту ИА DixiNews.

- Общество с ограниченной ответственностью "ТФ Промкраска" за минувшие 6-7 лет, выросло из предприятия с небольшим уставным капиталом, до мощного предприятия. Мы стали стабильным дилером в реализации лакокрасочных товаров по всей Удмуртии. Это и акриловые краски на водно-дисперсионной основе, и новые грунтовки фирмы «Мелат». Материалы изготовлены из качественных антисептиков, латексов, пигментов и спецдобавок».

Значительную долю объёма продаж "ТФ Промкраска" составляют безопасные для экологии материалы. Они разработаны на основе специальных акриловых дисперсий и латексов.

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