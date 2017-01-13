Бизнес

Алексей Мирный
23 Января, 2018 03:45

"Промкраска" о эмалевых лакокрасочных материалах

Краски.
Источник: DixiNews
#Промкраска

#строительство

#торговля
Ижевск, 23 Января - DIXINEWS.

"ТФ Промкраска" это то предприятие, которое смогло заявить о себе и в Ижевске, и по всей Удмуртии. Основой его коммерческой деятельности, начиная с 2011 года, является снабжение местных заводов лакокрасочными материалами.

Они ведут успешней бизнес по торговле водно-дисперсными красками, они же латексные на протяжении уже 7 лет. Также в ассортименте есть и многие другие позиции. Не много строек и ремонтных работ в регионе обходится без продукции этого мощного поставщика.

Этот дистрибьютор всегда очень тщательно подходит к доставляемой продукции. И поэтому всегда краски данной компании самые качественные и по оптимальной цене.

"Ассортимент предоставляемых компанией товаров очень велик. Здесь имеется большая номенклатура различных лакокрасочных материалов, использующихся отраслями народного хозяйства. Это могут быть: эмали, растворители различных марок, лаки, краски, древесная косметика, грунты, шпатлевки, колеровочные составы, штукатурки, а также вспомогательные материалы", - рассказывает журналисту ИА DixiNews представитель компании "ТФ Промкраска".

Значительную долю в объёме продаж "ТФ Промкраска" составляют безопасные экологичные материалы. Они разработаны на основе специальных акриловых дисперсий и латексов. Экологичность – одна из основ философии данной компании, которой они придерживаются на протяжении многих лет своей работы.

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