Промышленность

Константин Большаков
23 Января, 2018 07:20

«Химпродмаркет» выиграл тендеры у корпорации «Татнефть»

ООО «Химпродмаркет».
Источник: dixinews.ru
#Химпродмаркет

#Химпродукт

#коагулянт
Набережные Челны, 23 Января - DIXINEWS.

Несмотря на существующие сложности в химической промышленности страны, есть ряд предприятий, готовых развивать отрасль и дальше. Именно благодаря таким компаниям сфера продолжает совершенствоваться.

Одна из таких компаний - ООО «Химпродмаркет». Она разрабатывает химические коагулянты для очистки воды разных типов. Используя эти реактивы, успешно работают и развиваются многие предприятия.

К примеру, завод «Нижнекамсктехуглерод», производящий технический углерод. Это предприятие входит в блок предприятий нефтехимического комплекса «Татнефть-Нефтехим», представляющий, в свою очередь, группу компаний «Татнефть». На заводе используется алюмосодержащий оксихлорид, предназначенный для очистки технической и речной воды.

- ООО «Химпродмаркет» создало новую линейку оксилоридов, - сообщил глава компании Фаиль Шакирзянов. - Недавно успешно завершились испытания коагулянта «НОВА», что позволило «Химпродмаркету» участвовать в тендерах от АО «Нижнекамсктехуглерод». В итоге мы победили в двух тендерах, и считает это не только большим успехом, но и показателем качества нашей продукции.

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