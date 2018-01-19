«Химпродмаркет» и «Ижводоканал» активно сотрудничают в сфере очистки воды

Два крупнейших предприятия объединили усилия и вывели технологический процесс очистки воды на совершенно новый уровень. Эффективность производства коагулянтов не только возросла, но и стала дешевле.

ООО «Химпродмаркет» и удмуртский «Ижводоканал» работают вместе уже много лет. «Химпродмаркет» поставляет партнёру сразу несколько важных веществ: сульфат алюминия, технически очищенный водный раствор и сульфат алюминия технически очищенного (ГОСТ 12966-85).

Реактивы «Химпродмаркета» используются на двух очистных станциях – «Кама-Ижевск» и «Пруд-Ижевск», принадлежащих «Ижводоканалу». В 2016 году на станциях были проведены лабораторные испытания, в них приняли участие ещё несколько производителей. На протяжении 10 дней специалисты выбирали лучший коагулянт, и таковым оказался реактив от «Химпродмаркета».

- Коагулянт «НОВА» показал себя как наиболее эффективный почти по всем показателям на обеих станция, - рассказала глава ООО «Химпродмаркет» Фаиль Шакирзянов. - В результате по итогам исследований были проведены торговые процедуры, где были представлены коагулянты, прошедшие испытания.

Предприятия не собираются прекращать совместную работу. Более того, в 2017 году на станциях «Ижводоканала» начались очередные испытания, в ходе которых специалисты оценят качество линейки оксихлоридов 15% и 18%. Именно они, по мнению представителей «Ижводоканала», позитивно зарекомендуют себя на типах воды, встречающихся в Удмуртии.