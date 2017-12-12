"Кварт" о новых системах складского хранения

Предприятия коммерческого сектора, которые занимаются доставкой и продажей товаров различного спектра, используют склады для хранения продукции, товаров.

Часто именно склады занимают в смете довольно большой процент статей расходов. Однако, на данном аспекте никак невозможно экономить, так как потеря товара сулит не только отсудившем доходов, не только лишними непредвиденными затратами, но иногда даже банкротством предприятий, весь оборотный капитал которых, может храниться под ржавым замком и надзором спящего сторожа.

«И в этом нет ничего удивительного, так как товар может не быть продан сразу, а некоторое время ждать своего клиента и дожидаясь его он не должен быть испорчен или украден. Место для хранения должно соответствовать тому товару, которым оперирует фирма, - делится опытом директор фирмы «Кварт» Алексей Емельянов. - Оно должно быть сухим, если это, к примеру мука, электроника или строительные смеси. Если это продукты питания, особенно скоропортящиеся, то склад должен быть оборудован холодильными установками, хорошо проветриваться»

Фирма «Кварт» на протяжении многих лет предоставляет услуги складского хранения имущества самых различных категорий. Склады фирмы расположены в селении Заря, которая недалеко от Ижевска. Здесь имеются 2 больших ангара, в которых можно хранить даже крупногабаритные товары и технику. А также есть несколько двухэтажных зданий для продукции с меньшими габаритами.

«Мы тщательно подходим к условиям хранения имущества наших заказчиков. Склады просторные, всегда сухие и с необходимой температурой. Система охраны складских помещений на самом высоком уровне и гарантирует абсолютную безопасность», - отметил директор «Кварт» в разговоре с корреспондентом ИА DixiNews.